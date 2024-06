„Stojím před sokolovnou, ale kde je ta sportovní hala?“ Jeden z velmi častých dotazů… Ale než ho sem dám, vezmu to trochu zeširoka. Už to bude 7 let, co jsme ze zdi, silou lví, servali první kousek starého obložení. Pokud mě paměť neklame, tak to nebyla jen síla co nám pomohla, ale i páčidlo… a samozřejmě prvotní nadšení a utopická myšlenka. Nikomu nemám za zlé, že pohled na mladé cucáky, mistry v kombinaci porušování BOZP a degustující u toho pouze vybraný alkohol, byl poněkud skeptický a všichni nám dávali dva měsíce, než sokolovnu vybydlíme. Rekonstrukce Sokolského klubu sice trvala dlouho, ale byla to potřebná snídaně do postele pro molocha, kterého jsme tím právě probudili!

Pro některé nereálno, pro nás prostě další práce, ke které si zase musíme vyhrnout rukávy o trochu výš. (jojo po Sokolovně z těch triček budeme mít tílka tímhle tempem…). „Sokolovna není pískoviště, jen sehnat povolení, peníze a lidi bude trvat minimálně pět let!“ Kalkuloval na začátku nejmenovaný škarohlíd. „Lol, podrž mi pivo a sleduj!“

Pro někoho by ty čísla mohla být frustrující, kolik tisíc hodin dobrovolnické práce jsme sokolovně investovali. Ale pro nás ne.

Za těch sedm let se toho spoustu událo, některým to trvá déle, někteří už mají dost let náskok, ale naše počty se rozšířili o další pidisokoly, pro které to děláme. A jo, i když večer dorazím domu, vzteklej z toho břemene co sem si naložil, uvařím večeři, protože žena vede jógu, nebo zaskakuje jiný oddíl, sednu si k plné sokolské mailové schránce, která na mě chuděrka musela čekat dva dny a najednou za monitorem uslyším zase to „Tati jdem zejtra do sokolovny???“ … Tak se jen pousměju a dřu dál, protože přesně pro to to děláme všichni… Ni zisk, ni slávu!

Oddílů máme mraky, rozhýbáváme děti, dospělé, důchodce, volnočasových aktivit máme plno. Snažíme se pro Vás dělat vše, co jen můžeme a každý rok k tomu ještě něco přidat, co zas může někdo další, koho do týhle rozjetý lokomotivy vtáhneme?

Komu pomůžeme?

Prolog je to krásnej. Určitě ho většina z vás zná, takže přejdeme k hlavnímu tématu proč chceme přebarvit celou sokolovnu na zeleno. Start projektu bude stát něco k 1,2 milionu korun. Že nám to nepošlete? V pohodě, každá tisícovka se hodí.

Jelikož na projekt už sháníme všechno možné dva roky, podstatnou část peněz se nám povedlo sehnat. Ale přeci jen jich ještě pár chybí… Ale teď už k projektu. Zelená barva uklidňuje, proto z ní dělali tabule do škol. My tuhle zelenou ale použijeme jenom metaforicky pro název velkého obrodu naší, vaší, Sokolovny.

Posledních pár let usilovně pracujeme na tom, abychom přežili další zimu. (Což řešíme vlastně po každé zimě od začátku co jsme rozjeli oddíly.) Proto je pro nás důležité co nejvíce zefektivnit provoz sokolovny, který se blíží k 70 tis. Kč měsíčně. Konečně však můžeme vyjít s tímto projektem.

Zelená Sokolovna Vol1 je důležitý krok, který se skládá ze tří kroků, které se skládají z pětadvaceti tisíc kroků a … ok vezmeme to v bodech.

Na co budou peníze z této sbírky použity?

První část celého projektu je zkrásnění a zateplení přední části sokolovny – rohu u nádraží kde je gymnastický sál a hlavní vstup. Kromě tepelné úspory je tento bod stěžejní i z hlediska motivace a krásy – povedlo se nám vysoutěžit grant od Kauflandu ve spolupráci s Nadací Via na akci Graffiti pro děti 3 ( tentokrát i pro děti 18+, děti co ráno v šest vstávají do Kolbenky a prošedivělé děti). Díky dotaci k nám zavítají mistři řemesla v graffiti odvětví a na sokolovně kromě nové krásné fasády vzniknou i ikonická umělecká díla, která zde budou potkávat snad i Vaše vnoučata

Vizualizaci můžete vidět v úvodní fotce – chcete ji mít míň rozmazanou a víc zrealizovanou? Pomozte nám sehnat finance a dostanete popcorn do ruky a sedačku v první řadě.

Další z části jsou izolační žaluzie na všechna okna na hale. Velkými okny v zimě uniká spousta tepla, což byl hlavní důvod, proč žaluzie chceme. Druhou polovinou touhy po temnotě na hale je následné otevření dveří do světa kultury – kina? divadla? Dáme to pak v pohodě. V tomto týdnu nám přišlo rozhodnutí o udělení dotace od Středočeského kraje.

Poslední část je fotovoltaika na střeše – konečně jsme se dostali i do bodu, kdy o ní můžeme žádat. Ve spojení se sponzorskou cenou, kterou jsme dostali, to pro nás už není takové scifi jako bylo dřív.

Tato investice se nevrátí sice za týden, ale z hlediska dlouhodobějšího horizontu je to nevyhnutelný krok vzhledem k tomu kam se směřuje energetika. A také chceme sokolovnu vést trochu ekologičtější cestou.

Celý tento projekt chceme zrealizovat co nejdříve – je to další z berliček, která nám pomůže přežít další zimu.

Pomůžete nám prosím?

Každá koruna se hodí, sdílení, nebo to zkusit nadhodit u Vás v práci. Pracanti si můžou dar dát do daňového přiznání, firmy to samé, o to jednodušší je, že Donio vám při platbě automaticky vygeneruje potřebnou smlouvu.