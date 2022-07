Údolím řeky Sázavy kolem mamuta a Hamroně

Pokud jste milovníci pěší turistiky, bude se vám líbit 14 km dlouhý Hamerský vycházkový okruh. Pohodová procházka vás provede okolím obce Hamry nad Sázavou a těšit se můžete na krásnou přírodu v údolí řeky Sázavy. V rámci přírodní památky Rozštípená skála projdete typickými skalními útvary, kterých na Vysočině najdete hned několik. Milovníci technických památek si přijdou na své při návštěvě Šlakhamru. Původní středověký hamr, který fungoval jako mechanická kovárna, nahradil obilní mlýn, který fungoval až do období druhé světové války. Dnes si zde můžete prohlédnout, jak funguje vodní kolo, které pohánělo hamerské kladivo. Kromě toho vás putování zavede hned ke třem unikátním sochám. Hamroň je mystické stvoření, které hlídá, zda lidé nevyhazují do přírody odpadky. I díky němu se dnes můžete v okolí řeky Sázavy procházet po krásně čisté přírodě. Pokud jste milovali film Cesta do pravěku, nesmíte minout ani další sochu zvanou Mamut. Nedaleko stěn Rozštípené skály na vás vykoukne obrovská hlava mamuta kolumbuského. Ten byl s výškou 4 metry a váhou 10 tun jedním z největších druhů, kteří po zemi chodili. Monumentální socha koně zdobí ohradu jezdeckého klubu Na Ranči a připomíná starodávnou pověst o koňském povozu, který tu kdysi za jednoho mlhavého rána uvízl na blatech.

I na Vysočině plné kopců se dá najít místo, kde můžete nachodit kilometry bez velkého převýšení. Pokud preferujete nenáročnou procházku nebo s sebou máte malé děti, vydejte se do rekreační oblasti Tři studně. Zeleně značená trasa dlouhá necelých 6 km vás provede kolem dvou rybníků Sykovec a Medlov. Zastavte se také u studánek Barborka a Vitulka. Po cestě narazíte na velkou sochu káněte měřící 3 metry. Kaně patří mezi nejtypičtější ptáky Žďárských vrchů, kteří jsou ale velmi plaší. Máte tak jedinečnou možnost, prohlédnout si ho zblízka. Přímo v obci Tři studně potkáte české lesní strašidlo Hejkala. To mají v oblibě zejména děti, protože si mohou zkusit jeho ústy pořádně „zahejkat“ a vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, být nejděsivější strašidlo v okolí.



Vydejte se s celou rodinou na putování za sochami Michala Olšiaka po Koruně Vysočiny a zahrajte si přitom turistickou hru, která bude bavit děti i dospělé. Seznámíte se všemi dvaceti sochami a dozvíte se spoustu zajímavostí o jejich okolí. Vyzvedněte si hrací kartu s mapkou v Turistických informačních centrech v Koruně Vysočiny, v místních ubytovacích zařízeních nebo si ji stáhněte a vytiskněte doma. Za 15 nasbíraných razítek získáte navíc malý dárek.

Umělec, malíř a sochař

Autor monumentálních soch, Michal Olšiak, je rodák ze Žďáru nad Sázavou. Po vystudování místního gymnázia se začal věnovat malířství a sochařství. Kromě obrazů malovaných olejem a kombinovanou technickou se proslavil právě svými monumentálními sochami. Ty, zejména v poslední době, tvoří hlavně z betonu a pískovce a následně je začleňuje do krajiny. Zúčastnil se několika mezinárodních mistrovství v sochání z písku, kde se umístil na předních místech. Za sebou má už více než 10 samostatných výstav a jeho plastiky najdete kromě České republiky také v Německu a Itálii. Více informací najdete ZDE.

Autor: Linda Vojancová