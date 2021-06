Docházejí vám místa na výlety? Nezoufejte. Díky akci Středočeského kraje si uděláte krásný výlet a dokonce budete moc vyhrát hodnotné ceny.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jedno z míst, které můžete navštívit a vyhrát ceny. | Foto: Skanzen Kouřim

Jak na to?

Udělejte si ještě do konce května VÝLET kamkoli do Středočeského kraje (nejlépe do skanzenu v Kouřimi). Ze svého výletu si POŘIĎTE FOTKU, na které budete zachyceni. Snímek potom vložte na Facebook, Instagram nebo Twitter s hastagem #poSTRCKostru – podle něho ji organizátoři naleznou.