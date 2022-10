Jelikož tento turnaj není zařazen do Extraligy poomsae a body se tak počítají jenom účastníkům s nižšími pásky, organizátoři se rozhodli pro kategorie B a A vyzkoušet jiný závodní systém, tzv. Single elimination. Tento systém se využívá na velkých mezinárodních turnajích v kategoriích pod 30 a pod 40 let. Soupeřící se rozdělí do dvojic a každá dvojice nastoupí proti sobě, zacvičí stejné sestavy, které jsou ohodnoceny, a vítěz postupuje do dalšího kola, kde nastoupí proti vítězi z jiné dvojice. Ve finálním kole proti sobě nastoupí dva nejlepší, kteří zvítězili ve všech svých předešlých kolech. V tomto systému se také udělují dvě třetí místa pro poražené v semifinále. Na tomto turnaji byly navíc sloučeny kategorie Juniorů a Seniorů pod 30 let, což zvýšilo obsazenost kategorií a nároky na výhru.