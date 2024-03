/FOTOGALERIE/ Velikonoce patří k nejvýznamnějším církevním svátkům. Váže se k nim celá řada tradic. Zejména pomlázka, koleda nebo barvení vajec patří k těm, které si nenechají ujít i lidé nevěřící. Velikonoce na zámku Kačina v letošním roce zpestří rodinná hra v parku a výstava tradičních velikonočních symbolů. O těch se návštěvníci dozví při prohlídce zámeckých interiérů.

Velikonoce na zámku Kačina. | Foto: Lucie Bednárková

Bude možné vidět některé předměty ze sbírek Národního zemědělského muzea - například řehtačky - a poslechnout si zajímavosti o velikonočních pokrmech, tradicích či o tom, jak svátky jara na Kačině trávila rodina Chotků.

Lákadlem pro rodiny s dětmi se jistě stane rodinná hra Hledání obřích vajíček, do které se mohou zapojit všechny věkové kategorie. U hlavního vchodu zámku bude k vyzvednutí mapka s plánkem umístění vajec v parku. Do ni si zájemci zaznamenají jména nebo obrázky vajec, která naleznou při procházce. Pokud najdou všechny, čeká je v pokladně zámku sladká odměna.

Po loňském nadšení návštěvníků z hledání vajec došlo k rozšíření venkovní hry o Kačinskou velikonoční stezku, která bude také umístěna v parku. Obě hry jsou nenáročné, stačí k nim jen dobrá nálada a tužka na psaní.

Od pondělí 18. března se na Kačině konají vzdělávací programy. Lektorky ukazují školákům nejen tradiční velikonoční symboly, ale také jim povypráví o životě na zámku v období jara a Velikonoc. Součástí programu je i tvořivá dílnička.

Velikonoční Kačinu lze navštívit o víkendu 23. a 24. března, od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna a ještě o víkendu 6. a 7. dubna vždy od 10 do 17 hodin. Na programu budou prohlídky, výstava velikonočních symbolů v zámeckém interiéru, hledání obřích vajíček a kvíz - hra pro celou rodinu v parku a zajít si lze také do kavárny.