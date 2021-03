Pro řadu z nich byl letošní první turnaj zajímavou zkouškou, protože poprvé startovali ve věkově vyšší kategorii, což s sebou vždy nese vyšší nároky na technické provedení soutěžních sestav i na jejich prezentaci. Závodníci dle propozic k turnaji natočili svá videa za zpřísněných hygienických podmínek pouze za přítomnosti mistra Lee. Černé mistrovské pásky měly soutěžní sestavy určené – losované organizátory, nižší technické kategorie si mohly z daného rozmezí sestavy vybrat. Cvičení se muselo natočit dle daných parametrů (vzdálenost, kvalita videa, povely, sportovní úbor apod.) a poté se videa nahrála na web organizátora. V průběhu samotné soutěže běžela online na kanálu YouTube a online byla také hodnocena 5 mezinárodními rozhodčími.

Do semifinále se probojovala pětice našich závodnic a čtyři zasáhly také do finálových bojů. Naší nejmladší účastnici Ireně Lee se podařilo umístit v semifinále na 4. místě v kategorii Kids under 11 (2.-1.kup), což znamenalo jasný postup do finále, kde ale nakonec obsadila 8. místo.

Sestry Bulíčkovy nezklamaly ani tentokrát a postoupily ze semifinálových 5. míst, přičemž oběma se podařilo vylepšit v dalším kole umístění o dvě příčky a obě tak vybojovaly pro Taehan bronzové medaile. Klára v kategorii kadetek (6.-3. kup), kdy nestačila pouze na závodnice z Filipín a Marie při prémiovém startu v kategorii juniorek (6.-3. kup), kdy skončila těsně za kolegyní z ČR a závodnicí z Filipín.

Bronzová Klára Bulíčková vysvětluje, jak se na závody připravovala: „Každý všední den máme online trénink. Skvělé je, že častým opakováním detailů se rychleji zlepšujeme, a to mě motivuje. Ale chybí mi ten kontakt s ostatními závodníky a kamarády z klubu a samozřejmě s trenéry. O víkendech se snažím hýbat s rodiči, bylo fajn, že byl sníh. Škoda je, že jsou zavřená sportoviště, letos mi chyběly lyže.“

Její sestra Marie dodává: „Dle mého názoru, pokud chcete uspět, nezbývá nic jiného než cvičit, cvičit a hlavně cvičit. Bez pochyby velký podíl úspěchu má na svědomí mistr, který je se mnou mnohdy velice trpělivý a chtěla bych mu za to moc poděkovat. Na trénincích se s ním učíme nejen samotnou správnost sestav, ale i jak efektivně trénovat ve volném čase, což je velmi důležité. Bez tréninku to nikdy nešlo, nejde, ani nepůjde. To by si měli pamatovat všichni, kteří chtějí v životě něčeho dosáhnout, ať už je to ve sportu, hudbě nebo třeba práci.“

Očekávání potvrdila také Michaela Baštecká a i když poprvé startovala ve vyšší věkové kategorii (junioři 1.-2. kup), podařilo se jí z 5. místa postoupit do finále, kde její výkon nestačil pouze na závodnici z Íránu a získala tak cenné stříbro.

Plakát k turnaji 3rd Lents Taekwondo Worldwide Sports Online Poomsae Open 2021Zdroj: Kateřina Pešková

Michaela si za další taekwondo cíl dává zisk černého pásku. To teď bohužel není možné, protože zkoušky jsou kvůli pandemii odkládány. Se ziskem mistrovského stupně se přesune do nejobsazenější a nejnáročnější závodní kategorie juniorky A, což bude obrovský technický skok: „Těším se, až se vše vrátí do normálu a budou zase tréninky v tělocvičně. Postup do kategorie juniorek A bude opravdu velký skok, tak doufám, že se budu již účastnit závodů osobně. Bude to jistě větší zkušenost a více zažitá. Věřím, že s pomocí mistra Lee se na budoucích závodech budu cítit připravená.“

Autor: Kateřina Pešková, TAEHAN