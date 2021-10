Stát se králem! Jakub Vostřák a Filip Dvořák přezpívali muzikálový hit

Zpěvák Jakub Vostřák ze Žiliny (Kladensko) nedávno vydal svůj první duet. Síly spojil s s Filipem Dvořákem z Šitbořic (Břeclavsko). Spolu si tato dvojice zazpívala píseň Stát se králem. Jedná se vlastně o známý hit Bryana Adamse s názvem (Everything I Do) I Do It For You, který byl však přetextován do slavného muzikálu Muž se železnou maskou. Cover této písně si můžete poslechnout níže.

Stát se králem - Jakub Vostřák a Filip Dvořák. | Foto: Archiv Jakuba Vostřáka