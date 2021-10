/VIDEO/ Má rád filmy ale také dokumenty všeho druhu. Při jejich sledování byl Marek Černý z Čáslavi často fascinován záběry kamery, které byli zajímavé svým úhlem pohledu a zejména ty z ptačí perspektivy. Jeho nutkání něco takového vytvořit sám získalo reální podobu koupí dronu. A protože s manželkou rádi jezdí na výlety, říkal si, že by bylo zajímavé udělat z nich záběry z výšky.

Hrad a zámek Staré Hrady v Libáni. | Foto: Marek Černý

"Okamžitě jsem se začal zajímat, jakým způsobem a co všechno obnáší pořídit tyto záběry dronem. Studiem na internetu jsem vybral přístroj od jedné renomované firmy, která měla letité zkušenosti s výrobou dronů. Byl cenově dostupný, malý, s velmi dobrou kamerou v rozlišení 4K a spadal do určité kategorie, označované CO a podkategorie A1. Což znamenalo, že tyto drony o váze do 250 g mohou létat prakticky všude s určitými výjimkami, prostě pro můj účel plně vyhovoval. Pak už jen bylo zapotřebí udělat zkoušky u civilního leteckého úřadu a dron zaregistrovat. Po absolvování dostanete takovou registrační značku podobnou co mají vozidla, kterou musíte mít na dronu připevněnou.