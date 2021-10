Z výsledků zářijových závodů máme radost i proto, že výkon Judity Hájkové a dvojice Tomáš Markov a Hana Lee zaujal vedení reprezentace a tito naši závodníci se určitě podívají na listopadové Mistrovství Evropy do Portugalska. Všem závodníkům moc gratulujeme a doufáme, že se takovéto závody budou moci konat i nadále.

Každé umístění do 8. místa navíc přináší klubu body, které se na konci turnaje sečtou. Taehan nasbíral neuvěřitelných 912 bodů, díky nimž zaslouženě zvítězil v soutěži týmů o více než 400 bodů před domácími závodníky z Hradce nad Moravicí. S bohatou sbírkou medailí tak zamířil do Kolína také pohár pro vítěze i putovní pohár Moravia Cupu.

FOTOGALERIE, VIDEO/Poslední zářijovou sobotu brzy ráno vyrazilo dvacet závodníků z Taehanu na cestu do Hradce nad Moravicí. Tam na ně téměř po dvou letech čekaly závody v sestavách poomsae Moravia Cup 2021, na jaké byli dříve zvyklí. Na závodních plochách měřili síly se svými soupeři z devíti klubů z celé České republiky a rozhodčí hodnotili jejich výkony hned, nikoli z natočených videí online, jako tomu bylo doposud. Zkrátka po dvou letech se konečně dočkali závodů se vším všudy, samozřejmě za dodržení všech proticovidových opatření.

