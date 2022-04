Po celý den návštěvníci mohou vyslechnout vyprávění o postních a velikonočních lidových obyčejích, vyzkoušet si tradiční dětské hry jako např. cvrnkání kuliček se zástupci Českého kuličkového svazu nebo se dozvědět zajímavé informace o včelách a včelích produktech v rámci pořadu "Včely vítají jaro". Zručnost dětí i dospělých prověří řemeslná dílna na výrobu dřevěných hraček Otakara Fraňka. Tématu jarní očisty se bude věnovat bylinkářka Jana Hunalová v rámci dílny míchání bylinkových čajů.

Smrtná neděle jasně poukazuje k obecně známému zvyku vynášení smrti. Je to jeden z nejstarších zvyků vůbec. Lze usuzovat, že byl praktikován za Keltů i Slovanů. Církvi se tento pohanský zvyk nepodařilo po dlouhá staletí vymýtit. Na Smrtnou neděli zhotovila svobodná děvčata figuru smrtky (měla různé krajové názvy smrt, smrtka, smrtholka, mořena, morena apod.) Po obchůzce děvčata smrtku vynesla za ves, kde ji spálila, ale nejčastěji byla smrtka, jako symbol zimy, vhazována do tekoucí vody – potoka, případně do rokle za vesnicí. Ve druhé části obřadu, vztahujícího se ke Smrtné neděli, se do vsi vnášelo nové léto – líto, ozdobený stromek – symbol věčného života, nebo ratolest ozdobená výdumky vajíček, barevnými odstřižky, stuhami, svatými obrázky. Převažovala červená barva, symbol plodnosti, stejně jako vejce. S lítem dívky obcházely vesnici a symbolicky roznášely sílu nového života a dostávaly od hospodářů malé odměny. V Čechách se v první polovině 20. století udržoval tento zvyk poměrně zřídka. V mnoha vesnicích se obnovil po roce 1989.

Vstupné: základní 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč.

Autor: Radka Pšeničková