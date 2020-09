Společenský klub Pečky uspořádal 1. Sportovní hry seniorů – Pečky 2020.

Senioři soupeřili ve Sportovních hrách | Foto: V. Šuková

Za krásného počasí se soutěžilo v pěti disciplínách a dvojice v petanque. Hrálo se na volejbalovém hřišti, které bylo rozděleno do sektorů pro jednotlivé disciplíny. Byly dvě věkové kategorie, do 70 a od 71 let. Skoro každý hráč byl v některé disciplíně úspěšný a dosáhl na přední místa. Většina účastníků byla domácích, ale byli tu i z Prahy, Dobřichova a Sokolče.