/FOTOGALERIE/ Přinášíme vám další fotogalerii retro fotografií. Prohlédněte si retro fotografie a porovnejnte, jak se změnil Kolín za posledních několik desetiletí. A to vše díky fotografiím Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy.

Jak vypadal Kolín dříve? Prohlédněte si retro fotografie. | Foto: Václav Víšek

Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině.Co by mohlo jiného napadnout Pražáka, který mnohokrát městem projížděl, často tam přestupoval na jiný vlak, ale téměř nikdy nebyl Kolín cílem cesty.Asi mají kolínští smůlu, možná štěstí, že mají svoje město skutečně hlavně pro sebe. Návštěvníci, kteří Kolín objíždějí, dělají chybu.Kolín byla a je rychlíková stanice, vlak přijížděl do nádraží a na perón se vřítili prodavači piva a horkých párků. Stalo se, že cestující dostal pivo, vlak se rozjel, prodavač zuřil, že nedostal zaplaceno nebo naopak, cestující jenom zíral, jak se od něj vzdaluje zboží, které právě zaplatil.Tato služba už dávno nefunguje, ale to je jen dávná vzpomínka, jednou jsem zaplatil pivo, dostal ho a bylo tak odporné, že jsem ho ještě z okna vylil.