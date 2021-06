/FOTOGALERIE/ Jaké byly Červené Pečky v minulosti? A jaké jsou dnes? Porovnejte změny díky fotografiím Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy. Podívejte do galerie a prohlédněte si, jak se vaše město změnilo.

Podívejte se, jak se za několik let změnily Červené Pečky | Foto: Václav Víšek

Napadlo mě, že jsem pravděpodobně nikdy nejel tratí z Kolína do Ledečka. Našel jsem na této trati dvě místa, kde se mi povedlo shromáždit pár starých fotek. Z Kolína vyjíždím do zamračeného počasí, beru sebou raději svačinu. Od vlaku do středu městyse Červené Pečky se jde asi kilák. Dočítám se, že městem se stala obec za Marie Terezie, pak že jim v roce 2006 byl vrácen titul městyse. Mezitím, jak je vzdělancům známo proběhlo leccos, dokonce i dělníci a rolníci vzali spravedlnost do svých rukou. Pokud by někdo chtěl navštívit místní zámek, má smůlu, kouskem parku se dá projít, ale jinak je zámeckým pánem armáda. Ulice Dr. Dvořáka je hlavní komunikací městečka. Místní rodák František Dvořák, lékař, více známý jako archeolog. Za účast v protinacistickém odboji byl v roce 1943 popraven.

Sem jsem došel od nádraží, dívám se zpět, vlevo je zámek.