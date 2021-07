/FOTOGALERIE/ Přinášíme vám další fotogalerii retro pohledů. Porovnejte, jak se změnil Týnec nad Labem za poslední desetiletí. A to vše díky fotografiím Václava Víška a jeho blogu s názvem Vencovy pindy.

Porovnejte, jak se změnil Týnec nad Labem za poslední desetiletí. | Foto: Václav Víšek

Týnec nad Labem. Co mě zavedlo sem, do města, o jehož proslulosti můžeme mluvit velice opatrně?Zvědavost, podložená balíčkem pohlednic, na které jsem narazil při svém čmuchání po knihkupectvích. Zajímavé nakladatelství Baron z Hostivice vydalo už hodně knih s historickými pohlednicemi.V roce 2010 se narodila zajímavá hromádka pohlednic z Týnce nad Labem. Proč zrovna tohle městečko, nevím, možná si to měkdo z Týnce objednal. Bylo by moc hezké, kdyby každé místo mělo takový pěkný soubor. 28 pohlednic, historické pohlednice jsou doplněná obrázky z dnešního Týnce. Za 155 Kč, nekupte to.Spojení s Prahou bezvadné, takže sedám do vlaku.