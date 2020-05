Průvodci ovšem představovali výjimku, neboť k nim jsme přistoupili ve smyslu režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele, a tím pádem měli placené volno. Teprve krátce před znovuotevřením muzea se věnovali přípravě expozic k obnovenému provozu.

I po dobu trvání stavu nouze pokračovaly stavební práce. Ke svému závěru pokročila celková rekonstrukce renesančního mostu na tvrzi v Hradeníně a oprava podlahy v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

Řídíme se aktuálními předpisy a doporučeními, za nichž je v současné době možné muzea a památkové objekty v České republice provozovat. Všechny prostory jsou pravidelně dezinfikovány, návštěvníci i pracovníci se v muzeích pohybují s rouškami, dbáme na dodržování bezpečných odstupů.

Abychom zabránili shlukování skupin, nekonají se do neděle 24. května komentované prohlídky expozic. Návštěvníci si je mohou prohlížet pouze samostatně bez výkladu průvodců. Do téhož termínu jsme také pozastavili prohlídky kostelů sv. Bartoloměje v Kolíně a sv. Štěpána v Kouřimi.

V muzejních budovách v Kolíně aktuálně probíhají tři výstavy. Ve Veigertovském domě se jedná o působivou výstavu "Příběh vějíře", kterou jsme připravili ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, v Červinkovském domě probíhá výstava prací známého výtvarníka Františka Karla Foltýna. Obě jsme s ohledem na současnou situaci prodloužili až do podzimních měsíců.

Ve Dvořákově muzeu pravěku je až do konce března příštího roku k vidění velice zajímavá a reprezentativní výstava "Nejen nepřátelé - staří Řekové a jejich sousedé", na níž nám byla zapůjčena řada výjimečných antických památek. Kromě toho je samozřejmě možné navštívit i všechny stálé expozice. V Červinkovském domě je od v úterý 12. května vystavena také vzácná gotická plastika Madony, kterou se našemu muzeu podařilo získat na konci loňského roku.

Pro veřejnost jsou přístupné všechny stálé expozice v Muzeu lidových staveb a Muzeu Kouřimska v Kouřimi. V kouřimském muzeu bude kromě toho v červnu zahájena výstava "Křídové moře Kouřimska", která představí pozoruhodné paleontologické nálezy z našeho regionu.

Kromě již zmíněných výstav bych návštěvníky rád pozval na cyklus Řemeslného pohádkového léta v kouřimském skanzenu, který se bude konat o prázdninových sobotách od 4. července do 15. srpna. Po něm by měl v sobotu 22. srpna následovat náš tradiční národopisný pořad "Dožínky". Doufám, že do té doby se již situace kolem šíření epidemie natolik zlepší, že tyto programy bude možné uskutečnit.

Vladimír Rišlink