Redaktoři vaří: Žluté těstoviny se špenátem

Nouzový stav v České republice s sebou přinesl v tisících domácností mimo jiného i každodenní vymýšlení obědů a večeří. A vymyslet jiné jídlo na každý den, může být oříškem. Obzvlášť s ohledem na to, že mnozí nechtějí do obchodů vyrážet několikrát týdně. Pojďte se podělit o své recepty! Do vaření a pečení se denně pouštějí i redaktoři Deníku, kteří se s vámi o nejlepší recepty také podělí a rádi se nechají zase inspirovat od vás.

Žluté těstoviny se špenátem. Na snímku je varianta bez slunečnicových semínek, které tentokrát ve spíži chyběly. | Foto: DENÍK/Petra Špitálská

Redaktorka Petra Špitálská: Žluté těstoviny se špenátem Ingredience: balíček těstovin (zkuste někdy pro změnu místo pšeničných těstovin kukuřičné, budete mile překvapeni), balíček mraženého špenátu (nejlépe lístkového), 2 vetší cibule, 4 vejce, 1 smetana, sýr Ricotta, hrst parmezánu, pár hrstí slunečnicových semínek, sůl, pepř, kurkuma (pro dospělé i trochu chilli), olej. Postup: Na kolečka nakrájenou cibuli osmažíme na oleji do zlatého odstínu, přidáme předem rozmrazený a podušený osolený a opepřený špenát, necháme chvíli dusit, aby se chutě propojily. Poté smícháme s uvařenými těstovinami a vložíme do předem vymazaného a kukuřičnou strouhankou vysypaného pekáčku. V misce smícháme smetanu s Ricottou a lžičkou až dvěma kurkumy (pro dospělé navíc s chilli), směs nalijeme na těstoviny, aby se rovnoměrně rozprostřela. Navrch posypeme hrstí parmezánu a pár hrstmi slunečnicových semínek. Zapékáme, dokud smetanová směs není tuhá a parmezán se semínky nezezlátnou. Redaktoři vaří: Cizrnové kung-pao Přečíst článek › Inspirujte i vy ostatní čtenáře, pošlete na nám na e-mailovou adresu: olga.sevcikova@denik.cz váš oblíbený recept i s vaší autorskou fotkou hotového jídla nebo upečených sladkostí. Nezapomeňte připojit vaše jméno a bydliště. Recepty s fotografiemi pak zveřejníme na webových stránkách vašeho Deníku. Zapojujeme se i my, redaktoři, a ukážeme vám na webových stránkách vašeho Deníku naše oblíbené recepty. Redaktoři pečou: Červená řepa s balkánským sýrem Přečíst článek ›

Autor: Redakce