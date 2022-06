Stejně tak jako v případě dvou výše jmenovaných, není u Prokopa jisté datum jeho narození. Na rozdíl od nich však pocházel z dobře situované rodiny. Byl prý vychováván nejspíš v Praze u svého strýce, zámožného měšťana, který mu umožnil řádné vzdělání i vychování a dal ho vysvětit na kněze. Po vypuknutí husitské revoluce následoval Jana Žižku a odešel do vznikajícího Tábora, kde patřil k předním kazatelům. Odmítal prý malicherné věroučné spory a spíš se snažil o řešení nastolením smírnějšího kompromisu. Možná právě tato vlastnost přispěla po smrti Jana Žižky k jeho zvolení hlavním velitelem (1425).

Postavení husitů se vzhledem k jejich válečným úspěchům měnilo k lepšímu, ovšem ekonomická situace země si žádala jiná než vojenská vítězství. Vzhledem k tomu, že nepřátelé sice slábli, ale neubývalo jich, začínalo být jasné, že jejich pobitím se situace nevyřeší. Prokopův přínos spočíval mimo jiné v tom, že přenesl část bojů mimo území českého království, kde si jeho vojska nepočínala zrovna humánně, ale v souladu s tehdy zavedenými zvyklostmi. Jeho záměrem nebylo uspokojit tím agresivní choutky bojujících, ale vybojovat si lepší pozici v případném jednání s druhou stranou.

Prokopův současník, papež a kronikář Pius II (Eneáš Silvius Piccolomini) výborný znalec českých poměrů, psal o Češích jako o ,, nepochopitelném českém lidu, který je místo práce pořád s někým ve válečném stavu. Vždycky buď bojují, nebo se strachem válku proti sobě očekávají.“ Byl to Eneáš Silvius, který i přes kritiku husitského hnutí, projevoval vůči osobě a politickému umění Prokopa Holého velkou úctu a právě od něj dostal přídomek ,,Veliký“.

V roce 1429 dokonce vedl do Uher delegaci k vyjednávání s králem Zikmundem, který ho v korespondenci oslovoval nekonvenčním ,,Prokope“.

Ačkoli byl Prokop Holý duchovní, podílel se ve velké míře na vítězství husitů v bitvách u Ústí nad Labem, Tachova nebo u Domažlic (14.8.1431). Právě posledně zmiňovaná bitva vstoupila do podvědomí veřejnosti nejvíce. Ano, je to právě ta bitva, do které se vojska Prokopa Holého dostavila neuvěřitelnou rychlostí 80 km za dva dny, ale především ušetřila spoustu zbraní díky využití psychologického efektu sborového zpěvu písně Ktož jsú boží bojovníci. Předsunuté křižácké hlídky se daly na útěk, následovány i dalšími jednotkami, včetně papežského legáta, kardinála Cesariniho, organizátora celé výpravy. Výsledkem bitvy nebylo jen zdrcující vítězství, ale především bohatá kořist, nemluvě o volně zanechaném kardinálském klobouku, který Cesarini ztratil na poli během svého kvapného útěku. Tentýž kardinál se pak v roce 1433 zasloužil o jednání vrcholných představitelů basilejského koncilu s delegací vedenou Prokopem Holým.

Tato delegace budila v některých úctu, v jiných vyvolávala výsměch svou prudérností a asketickým chováním. Tak např. při jednání (církevního) kostnického koncilu se prý zdržovalo ve městě několik set nevěstek. Nejinak tomu bylo i v Basileji. Prokop Holý byl proti nim obzvlášť vysazený : ,,Co se v církvi děje s nevěstkami, je horší než v Sodomě. Dokonce synové zneužívají svých matek a otcové hřeší s dcerami.“.

Účastníci české výpravy se podle svědectví současníků zdržovali pouze v hostincích, ve kterých byli ubytováni a velkou část svého volného času věnovali studiu literatury v basilejských klášterních knihovnách. Později si pronajali soukromé domy, ve kterých sloužili své mše. ,,..Tím větší podivení bylo nad knězem Prokopem a jinými tábory, kteří ani oltáře, ani roucha svatého, aniž ceremonií jakých užívali, všecku pobožnost jen na krátké modlitby, na kázání a na přijímání pod obojí se omezovalo…“

Co se samotného jednání týče, byli Češi vůči svým oponentům poněkud v nevýhodě. Mohla za to mimo jiné dlouhodobá intelektuální izolace Čech po odchodu velké části profesorského sboru z Pražské univerzity po uplatnění Kutnohorského dekretu, a samozřejmě i proválčená léta.

Disputace prý probíhala emotivně, ale zároveň na úrovni. Nejvíce prostoru k oslovení představených koncilu měl kněz Jan Rokycana. Ale ani Prokop Holý nezůstával pozadu, i když do jednání zasahoval spíše sporadicky: ,, Nápravu obecné církve očekává veškerý lid rozptýlený po světě…Provede-li sněm reformu, získá si tím veliké zásluhy před Bohem a lidmi. Zdá se, že nápravy se dosáhne jen tehdy, vrátí -li se církev ke Kristově nauce a odstraní-li všechna lidská ustanovení…Bloudí-li někdo, má být přiveden k víře jinými cestami, ne tresty. Vůbec celá církev se má vrátit k jednoduchosti.

V jednáních přišla na řadu otázka uznání čtyřech pražských artikulů (svobodné kázání slova božího, přijímání pod obojí, konec světského panování kněží, trestání hříchů bez ohledu na stav). I po týdnech jednání však byli Češi stále označováni za bludaře a nad to se museli z finančních důvodů vrátit domů. Úspěchem ovšem bylo pokračování v rozhovorech v Praze a pak opět v Basileji. Celá záležitost skončila až v roce 1436 vyhlášením Basilejských kompaktát, z nichž nejdůležitější je článek o uznání nároku na přijímání pod obojí, takže v podstatě existenci dvojí víry.

Rozepře se nevedly jen s katolíky, ale stále více se vyostřovaly i mezi umírněnou stranou husitů a polními vojsky. A tak došlo 30. května 1434 k rozhodující ,,bratrovražedné“ bitvě, kde se i přes rozpory ve vlastních řadách postavil Prokop na stranu radikální, v jejímž čele našel smrt. Jeho hrob však nebyl nikdy nalezen. Bitva u Lipan tak pravděpodobně ukončila život vzdělaného kněze a politika evropského formátu a zcela určitě pak husitskou revoluci.

Autor: Pavla Hájíčková

