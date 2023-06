/FOTO/ Jezdecká stáj Przechwozd organizuje v sobotu 10. června ve svém skokovém centru minikoní v obci Přehvozdí devátý ročník terénního závodu Velká cena Przechwozd. Klání pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové je otevřeno ve třech kategoriích: běžíme s minikoněm, běžíme s pejskem, běžíme s plyšákem a pak samostatný parkurový závod Hobby Horse.

Minikoně z Jezdecké stáje Przechwozd v Přehvozdí. | Foto: se svolením Jezdecké stáje Przechwozd

Díky těmto vyhlášeným kategoriím je závod ojedinělým svého druhu v České republice. Stal se již tradicí a mezi sportovními akcemi s malými koňmi, psy a rodinnými setkáními si vydobyl v kalendáři své stálé místo.

Všichni účastníci běží přibližně čtyři kilometry dlouhý závod s převýšením 65 metrů krásným prostředím černokosteleckých lesů až k říčce Šembeře. Zúčastnění závodníci zahrnují všechny věkové kategorie od zhruba 5 let (do 12 let běží děti povinně s dospělým doprovodem) do 65 let. Start není hromadný, ale závodníci startují od 10 hodin po pětiminutových intervalech. S odpoledním vyhlašováním výsledků tak klání probíhá po celý den.

Kategorie Běžíme s minikoněm je určena pro vodiče a jejich minikoně s KVH do 99 centimetrů a kategorie Běžíme s pejskem je určena pro pejsky a jejich majitele. Každý závodník se může těšit na ceny pro své čtyřnohé miláčky a medaile pro páníčky.

Již se stalo tradicí, že pro ty, kdo nechovají minikoně, či nemají doma pejska, je jedna z kategorií určena pro děti a jejich rodiče. Je to kategorie – Běžíme s plyšákem. Úžasného plyšáka – koníka Ignácia – dostanou malí závodníci na startu, běží s ním závod a poté si nového kamaráda odnesou hrdě domů. Tato dětská a většinou i společná rodinná kategorie má u všech vždy velký úspěch.

Myšlenkou závodu, s ohledem na rozdílnost kondice či věku zúčastněných závodníků, není dosáhnout za každou cenu stupně vítězů, ale překonat sám sebe. Každý ze závodníků obdrží zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili, a to dle toho, v jakém pořadateli stanoveném časovém limitu „doběhl či došel“. Všichni si také odnesou bez rozdílu umístění stejné ceny.

Pro pořadatele je pak velkou odměnou vidět v cíli spokojené doběhnuvší závodníky, a zvláště malé děti, jak hrdě drží svého plyšáka. Už je v tu chvíli jisté, že v jejich pokojíčku bude zaujímat, spolu s medailí, čestné místo – tedy v jejich postýlce.

Pořádaný „typ závodu“ umožnuje účastnit se akce i osobám zdravotně znevýhodněným. I oni dobíhají „či dochází“ se svým doprovodem spokojeni se svým výkonem, kdy se mnozí jistě, ve svých silách, překonali. Ve všech kategoriích lze vyrazit na trať ve společném rodinném startu – rodiče s dětmi, a s nimi čtyřnohý člen rodiny či plyšák.

Děti jistě potěší dětský koutek, kde si mohou vyrobit i něco na památku, a čeká je i velký skákací hrad – takže celý den je o zábavu postaráno. No a pro všechny bude možné si užít lahodné občerstvení - vynikající gyros připravený našimi řeckými účastníky závodu.

Pořádaný závod, zajímavou formou za využití chovaných minikoní, pejsků a již zmíněných plyšáků, pomáhá vtáhnout děti, mládež a dospělé do přírody, posilovat jejich soutěživost a v hlavní řadě napomáhá udržovat tělesnou kondici všech zúčastněných, tedy i diváků, kteří fandí závodníkům po celé trase závodu a jsou tedy také vtaženi do krásného prostředí lesa a jeho terénu. Ti, co se jednou akce zúčastnili, se každý rok na trať rádi vrací…

Součástí Velké ceny Przechwozd je již po několikáté závod Hobby Horse. Pro tento moderní sport pro děti a mládež s jejich Hobby Horse je připraven na jízdárně v místě startu parkur s obměnou překážek pro různé věkové kategorie. Pro úspěšné závodníky jsou opět přichystány medaile. Je možné absolvovat samozřejmě jak terénní závod, tak i parkur Hobby Horse.

Bližší informace zájemci najdou na www.minikone.cz. Na těchto internetových stránkách pod záložkou Velká cena Przechwozd si lze prohlédnout i fotografie z minulých ročníků. Pozvání platí samozřejmě i pro ty, kteří nemohou či jen nechtějí vyběhnout na trať, ale přijdou se jen podívat a zafandit závodníkům či doprovodit děti do dětského koutku, anebo se jen přijdou dobře najíst a napít.

Jaroslav Hejhal