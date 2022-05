Taehan Kolín tentokrát vyslal do boje 28 závodníků, z nich hned pět soutěžilo úplně poprvé. A právě jim patří obrovské díky! V závodě jednotlivců se Taehanu nebývale dařilo. Závodníkům se v jednotlivých kategoriích rozdělených podle věku a výkonnosti podařilo získat 15 zlatých a 5 stříbrných medailí. Většině ostatních závodníků se podařilo postoupit do finále a umístit se tak do osmého místa.