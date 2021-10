/FOTOGALERIE/ Docela často se v těchto týdnech říká a píše, že podzim je fantastický až neuvěřitelný malíř. Všude kolem nás nabízí tolik barevných odstínů až se nám tají dech. A skutečně mnozí malíři velice rádi zachycují na svých plátnech kouzlo podzimu. Někdo zase vnímá bohatou úrodu, nabídku různých plodů, od malin, jablek, hrušek, ořechů až po vinnou révu. A do toho všeho ještě pomalu, ale neustále všude padá listí.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Čejka

V lese to je samozřejmé a přirozené, chodíme po cestách a pěšinách a pod nohama nám šustí závěje dubového, jasanového či bukového listí. Vlastně i to jehličí opadává, ale jen tiše, pomalu a postupně, že si toho ani nevšimneme. Ano, stromy se chystají k pravidelnému odpočinku, tak nějak to už patří k životu. A když se nadechneme, tak ucítíme, že listí voní, voní podzimem. Přírodu pomalu pokryje klid. Někdo by mohl namítnout, že vlastně listy umírají, ale takhle to nelze brát. Vždyť na jaře opět vyrostou nové, zdravé a krásně zelené.