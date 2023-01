„Navařili jsme guláš trochu křížený s chilli con carne. Moc mě potěšilo, že se zapojili také dobrovolníci z místní farnosti. Velmi si toho vážíme, sami se ozvali, že chtějí pomoci. Připravili rizoto a těstoviny,“ popsal ředitel farní charity Petr Zavřel. Zájem o dobré, teplé jídlo byl, přišlo téměř dvacet lidí. Mnoho toho nezbylo, ale to, co se přece jen nerozdalo, se zamrazilo a charita to rozděluje během týdnu v rámci běžné činnosti.