Výletníci z Peček se vydali na další část trasy podle Berounky, a to z Dobřichovic do Černošic.

Podél Berounky a ještě dál! Výletníci z Peček se opět vydali na výlet | Foto: Věra Šuková

Tak dobře se nám šlo, že jsme dokonce zvládli o jeden úsek navíc a ještě si stihli pochutnat na kávě a zmrzlině. Další výlet byl k Máchovu jezeru. Vystoupili jsme ve Starých Splavech a prošli se podél jezera do Doks. Někteří odvážlivci se dokonce vykoupali, ale foukal trochu vítr a tak dámy nechaly plavky v batůžku a jen tak si užívaly prázdných pláží a krásného počasí. Jediná škoda byla, že ještě nefungovala lodní doprava. Třeba to příště vyjde, to si projdeme další část "Mácháče".