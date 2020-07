Tentokrát se kácí v Chotuticích 3 lípy přes 80 let staré, které stojí ke konci Chotutic směrem na Kolín.

Fotografie situace po pokácení stromů | Foto: J. Čiháková

Jsem jenom občan této obce, ale není mi jedno, když se ničí příroda. Pokud vím, tak stromy se nesmí kácet od března do října a ještě, když se ví, že na stromech hnízdí ptáci. Jak se může někdo podepsat pod pokácení pomalu 30 stromů v Chotuticích? Přece každý ví, že je to nenahraditelná škoda pro obec a hlavně pro životní prostředí. Nikdo si nedovede představit kolik kyslíku tento jediný strom do vzduchu vyprodukuje a na kolik vyčistí krajinu. Jeden strom pojme přibližně 100–200 litrů vody, kterou pak zvlhčuje okolní krajinu. Všechny tyto stromy mají z hlediska životního prostředí nevyčíslitelné hodnoty. Z části takovou hodnotu nabývají stromy až po 20–30 letech života.