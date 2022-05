V mužské části stejné soutěže nezaváhal šestnáctiletý junior Tomáš Markov - 3. dan a zaslouženě se stal ve své kategorii mistrem České republiky, a to již potřetí. V juniorské výkonnostní kategorii B určené pro modročervené, červené a červenočerné pásky dle očekávání nezaváhala talentovaná patnáctiletá studentka Gymnázia Kolín Marie Bulíčková - 1. kup (červenočerný pásek), která rozdílem třídy zvítězila ve své kategorii a nyní se může pyšnit svým prvním titulem mistryně ČR kategorie B.

Trochu překvapivou vítězkou se stala v kategorii seniorek A do 30 let teprve devatenáctiletá Ludmila Rosenbaumová – 2. dan, která po náročném maturitním týdnu a po zisku samých jedniček nezaváhala a svým sobotním výkonem si vysloužila jedničku další, a to zlatou medaili a navrch titul mistryně republiky. Lída aktuálně dokončuje také studium III. trenérské třídy a od září se na ni můžeme těšit v její nové roli – asistentky hlavního trenéra v tělocvičně Taehanu.

Benjamínkem mezi českými mistry a mistryněmi taekwondo poomsae je naše čerstvá držitelka mistrovského pásu 1. poom jedenáctiletá kadetka Irena Lee (pozn. do 15 let věku se v taekwondu nazývá černý pásek 1. poomem, ne 1. danem a také má jinou podobu podélně pruhovaného červenočerného pásu). Irena měla po sportovní stránce úvod letošního roku velmi nabitý. Nejprve v lednu absolvovala zkoušky před zkušebním komisařem světového centra taekwondo Kukkiwon a úspěšně získala svůj první mistrovský pás. Poté byla nominována na mistrovství světa v kategorii kadetek, na které se do Jižní Koreje také v dubnu vydala a svůj premiérový start v nejvyšší soutěži jako nejmladší závodnice mistrovství vůbec úspěšně zvládla a v obrovské celosvětové konkurenci skončila osmá ve skupině, pouhé dvě místa od postupu do semifinále a nyní se nachází na 16. místě na světě.

Kromě toho se Ireně v sobotu v Havířově podařilo získat její první titul mistryně České republiky. Kromě výše uvedených šampiónů zabodovali i závodníci nižších technických kategorií, díky čemuž se kolínské taekwondo WT stalo celkovým vítězem turnaje.

Rozhovor s novou a velkou nadějí našeho sportu kategorie D Natálií Kašperkovou přineseme v některém z dalších článků.

Autor: Taehan Kolín