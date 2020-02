Jak je to s péčí o veřejnou zeleň v Cerhenicích?

/FOTOGALERIE/ Dovolím si vám zaslat pár fotek z probíhající rekonstrukce chodníků v Cerhenicích. Těžko říct, co leží stavební firmě, respektive jejím zaměstnancům, na srdci, ale zájem o veřejnou zeleň to zřejmě nebude. Jinak člověk jen těžko chápe, proč se musí vybagrovat a zlikvidovat trávník a okrasné dřeviny v něm zasazené, a to i v místech, kde zjevně chodník zasahovat nebude.

Péče o veřejnou zeleň v Cerhenicích. | Foto: Tereza Sušková