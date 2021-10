Už tento pátek si Česká obec sokolská připomene všechny členky a členy, kteří během téměř 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Zároveň sokolové vyzývají širokou veřejnost, aby si na počest Památného dne sokolstva připnula na oblečení kokardu, která je symbolem sokolské perzekuce.

Datum Památného dne sokolstva připomíná 80 let staré tragické události z noci ze 7. na 8. října 1941. Během několika hodin zatklo gestapo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha celkem patnáct set sokolů, kteří byli uvězněni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, kde většina z nich zemřela. Právě události z 8. října vedly následně k tomu, že se sokolové a sokolky s doslova sebevražedným obětováním zapojili do příprav likvidace Reinharda Heydricha.