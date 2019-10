/FOTOGALERIE/ Celý orchestr Harmonie 1872 Kolín se vydal ve středu 18. září na dlouhou cestu do ruského Petrohradu, kde se zúčastnil III. ročníku Festivalu pouličního umění. Ze své cesty se hudebníci vrátili po osmi dnech, ve čtvrtek 26. září.

Orchestr Harmonie 1872 Kolín vyjel do ruského Petrohradu. | Foto: Archiv orchestru

Tachometr jejich luxusního autobusu ukazoval přesně 4198 ujetých kilometrů, a to už je pěkná vzdálenost i dlouhá doba strávená na cestách na to, aby si s sebou přivezli to, co opravdu nelze koupit, ale musí se prostě prožít – zážitky. Nejen o muzice, ale právě o zážitcích, partě skvělých lidí, nových přátelstvích a navzdory velké únavě i o radosti ze společně stráveného času, o tom všem byla jejich výprava na festival do Ruska.