Krymlov je obklopen lesy, a tak většina z šestikilometrového okruhu vedla lesem a přírodou. Ještě, než byl odstartován hlavní závod, tak mu předcházel dětský běh na 700 metrů. Vítězem mezi chlapci nad 10 let se stal Lukáš Šimonek před bratry Holubovými. Mezi děvčaty vyhrála Lucka Gálová. Kategorii chlapců do 10 let ovládl Dominik Fišer před Dominikem Šmigelským a Janem Urbanem.

Na trať hlavního závodu se postavilo téměř třicet běžců a hlavně běžkyň. Ve startovní listině bylo něžné pohlaví zastoupeno více než dvoutřetinově. Díky krásnému počasí byl na tvářích všech zúčastněných vidět úsměv a odhodlání. V první čtvrtině závodu vedl Jiří Černovský, který byl stíhán trojicí Fišer, Heinz, Šrámek.

Olympijský běh v Krymlově, 19. června 2024

Na občerstvovačce v polovině závodu byl v čele již Radek Fišer, který si vítězství pohlídal až do cíle. Drama se strhlo na dalších místech. Ještě kilometr před cílem byl druhý Černovský, kterému na záda dýchal Aleš Heinz. Zhruba 300 metrů za touto dvojicí běžel Jaroslav Šrámek.

Poslední stovky metrů po vsi nasadil Aleš Heinz strhující tempo a osamostatnil se na druhém místě. Heroický výkon předvedl Jaroslav Šrámek, který s vypětím všech sil v závěru přesprintoval Jiřího Černovského a získal bronz. Černovského čtvrté místo nemuselo mrzet, protože ovládl kategorii nad 45 let.

Olympijský běh v Krymlově, 19. června 2024

Celkově pátá a zároveň první žena doběhla po půl hodině Tereza Havlová. Druhá v pořadí byla Jindřiška Erdeiova, třetí a zároveň první žena nad 45 let doběhla Kamila Skalinová. Všichni závodníci se dostali úspěšně do cíle, aniž by někdo zabloudil i díky pořadatelům na trati, kteří byli oblečeni do slušivých bílých triček od Olympijské nadace.

V místní klubovně měli běžci i diváci možnost se občerstvit a podělit se o své dojmy ze závodu. Do svých domovů se někteří vraceli v dobré náladě až za svitu měsíce.