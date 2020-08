Jak bude akce probíhat? Jeden až tříčlenné týmy se vydávají na svou 6denní cestu, při které musí ujít alespoň 100 km pěšky, a po cestě plnit výzvy jako pomoct místním na farmě, přespat na peci, projet se traktorem nebo třeba poznat příběh nejstaršího člověka ve vesnici.

Co vše účastníci zvládnou zažít během 6 dní jen s tím, co si zabalí do batohu? V průběhu cesty si sami vybírají, na jaké checkpointy se vydají a do jakých výzev se pustí.

Zážitky jednotlivých týmů budeme průběžně sdílet na http://x-challenge.cz/feed. Takže svými příběhy a sebepřekonáním mohou inspirovat i ostatní diváky. Start akce bude probíhat v Kasárnách Karlín v Praze a cíl v Keltském městečku Nasavrky. Celé znění pravidel a další informace najdete na http://x-challenge.cz.

Autor: Petr Oliver