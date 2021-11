/FOTOGALERIE/ Taekwondisté z celé České republiky i zahraničí se při další sportovní příležitosti sešli v sobotu 30. října v Praze na Chodově. Nenechala si ji ujít ani třicítka kolínských závodníků, kteří se závodů Nextgen 2021 nadšeně zúčastnili i v době podzimních prázdnin. A vyplatilo se! Taehan se již tradičně účastní soutěže v technických sestavách poomsae. Ve stejný den v rámci turnaje probíhaly ale i zápasy kyorugi a tak se někteří z našich soutěžících rozhodli i ke startu v zápasech.

Kolínský klub v technických sestavách poomsae nasbíral 806 bodů a byl vyhlášen celkovým vítězem. | Foto: archiv Taehan

Obzvláště se vydařil den Marii Bulíčkové, která nejenže v sestavách ovládla svou kategorii juniorky B a získala zlatou medaili, ale byla vyhlášena také celkovou vítězkou technické kategorie B. Zároveň se ale úspěšně pasovala do role bojovnice a v kyorugi po velmi podařeném výkonu získala ještě stříbrnou medaili. Podobně úspěšného závodníka má kolínský klub i v kategorii mladší žáci D, kde osmiletý David Markov vyhrál zlatou medaili, a i on byl vyhlášen nejlepším závodníkem celé technické kategorie D. Kromě nich ale předvedli nádherné výkony i všichni ostatní z Taehanu a to jak v sestavách, tak v zápasech.