Petr se o projektu „Jak na konflikty ve vztazích“ dozvěděl od sociální pracovnice OSPODu. Konflikt mezi ním a bývalou družkou ohledně plnění dohody v rámci výchovy čtyřletého syna gradoval několik měsíců. Neshody se projevovaly hádkami při předávání syna a vygradovaly fyzickým konfliktem, kdy muž expartnerku fyzicky napadl. „V podobných situacích je běžné, že jeden z partnerů přijde do terapie s cílem, aby „dělal něco jinak ten druhý“. Petr se cítil zahnaný do kouta a měl pocit, že ztrácí na výchovu syna vliv.

Důležité pro začátek terapie je fakt, že Petrovi současná situace nevyhovuje a uvědomuje si nepřiměřenost svého jednání,“ říká koordinátorka projektu Mgr. Alena Líbalová a vysvětluje dál: „Během terapie podporujeme to, co mezi expartnery fungovalo před eskalací konfliktu, například pevné časy předávání, schopnost informovat se navzájem o základních věcech, např. zdravotním stavu syna a podobně. Důležitá je i změna náhledu na situaci.“ Petr se postupem času přestal soustředit na „konflikt“ s bývalou partnerkou a středem zájmu se stalo smysluplné využití času stráveného se synem. V současné době probíhá soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů. Dohoda mezi expartnery nyní celkem funguje, ale expartneři chtějí mít toto potvrzené soudně.

Druhý příběh vypráví o problematickém soužití rodičů s dospívajícími dětmi. Mirka se obrátila na Respondeo, když už byla zoufalá z chování svého syna, kterému bylo nedávno osmnáct let. Na první schůzce v Respondeu řekla, že syn přestal chodit do školy, hrozí, že ho vyloučí. Navíc zjistila, že jí bez dovolení bere peníze. „Když je doma, sedí pořád u počítače a hraje hry nebo chatuje, s ničím mi nepomůže. Když mu něco řeknu, odsekne mi, práská dveřmi a je na mě drzý.“ Po otevření problému jí psychoterapeut navrhl, aby na příští sezení přišla i se synem. To se podařilo, syn Mirky s terapií souhlasil. Nyní oba pracují na zlepšení jejich vztahu.

Bezplatná psychoterapie v rámci projektu Jak na konflikty ve vztazích může být individuální, ale i párová. Psychoterapeutická setkání probíhají v Nymburce, Mladé Boleslavi, Kolíně a Mělníku. Kontakt pro domluvení termínu: 725 554 828 (po-čt: 8-15 hodin). Projekt je podpořen z programu Ministerstva vnitra.

Autor: Naďa H. Vávrová