Skvělá odměna! Kolínští žáci si prohlédli zákulisí České televize

/FOTOGALERIE/ Co bylo nejčtenějším příspěvkem rubriky Čtenář reportér v Kolínském deníku? Povídání a fotogalerie Veroniky Ulrichové z kolínské základní školy v Mnichovické ulici… Lišáci z 2. B a výherci z 9. A vyrazili na exkurzi do České televize, kterou získali jako výhru v kuchařské soutěži ČT Edu. Podívali se, jak se natáčí Planeta Yo, dozvěděli se spoustu informací, jak to v televizi funguje, vyzkoušeli si dabing a ozdobili perníčky. Nakonec zástupkyně z 2. B poskytla krátký rozhovor do zpráviček. Všichni si exkurzi moc užili.

Děti z kolínské základní školy v Mnichovické si užily exkurzi v útrobách České televize. | Foto: Veronika Ulrichová