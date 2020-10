V této kapele také zpívá Tereza Rychecká. Kromě toho hraje na ukulele a tamburínu. Má ten dar, že už jako patnáctiletá je Múzou políbená, a skládá vlastní písně. Náměty čerpá z různých témat. Např. z meteorologických jevů a astronomických těles. Na koncertu tak zazpívala a zahrála písně Bouřka a Padá hvězda. Hlas Terezy je dívčí pronikavý, tak že rozřízne vzduch a šíří se široko do prostoru. V takovém momentu se člověk pozastaví, zklidní, tempo času se zpomalí. Tereza dokáže obsahem textu posluchače zaujmout.

Píseň zaznamenanou na kameru si poslechli moji spolužáci, kteří hrají na kytaru a zpívají. S uznáním bylo řečeno, že mladá muzikantka má krásný hlas. Moje přání je, kdyby se Tereza Rychecká přihlásila do soutěže Porta a s dávkou štěstí tam zvítězila. Talent na to má. Takto už zvítězila na Portě podobně mladá písničkářka Tereza Balonová. Přejme tedy štěstí a úspěch Tereze Rychecké. Když bude sama chtít možná za nějaký čas přiveze cenu z hudební soutěže také do středního Polabí.

Kdo si udělal čas a přišel poslechnout si koncert do zahrady k evangelíkům do zahrady, udělal velmi dobře. Kapela Vrzavá Suzy hrála i po setmění. Muzikanti z kapely budou rádi, když si u nás ve městě pro širokou veřejnost budou moct zahrát při další příležitosti.

Michal Müller