Muzeum Kouřimska v Kouřimi zve na výstavu Tropické moře Kouřimska

Přeneste se s námi o téměř 94 milionů let zpátky, do období křídy zvané turon. Unikátní paleontologické nálezy uložené ve sbírkách Muzea Kouřimska a nově zpracované vzácné sběry nám zprostředkují výlet do dávné minulosti a odhalí nejedno pozoruhodné tajemství. Výstava v Muzeu Kouřimska v Kouřimi je připravena ve spolupráci s Ústavem geologie a paleontologie PřF UK, bude zahájena 1. 7. a potrvá do 31. 10. 2020.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Atilla Racek