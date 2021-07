Muzejní herna bude otevřena celé prázdniny - každý den, kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Program s lektorem - čtení, tvoření, povídání, hraní - vždy ve středu od 10 do 16 hodin.

Cestovací pohádky Evy Bešťákové

Ve dnech 7., 14. a 21. července si udělejte poznámku do kalendáře a těště se na cestovatelská téma. Děti, můžete letět do vesmíru raketou, vznášet se mezi mraky balonem nebo pilotovat letadlo. Po vodě připlujete lodí nebo parníkem. Auta a autobusy jsou u nás samozřejmostí. Zahrajete si s dřevěnými vláčky a postavíte opravdové nádraží. Dále si děti poví, jak se chovat ve vlaku a po cestě si budou číst nádhernou knížku Evy Bešťákové Cestovatelské pohádky. Naučí se jednoduché výtvarné techniky, které vyniknou na cestovatelském leporelu. To si děti odnesou s vlastnoručně vyrobeným létajícím balónem.

Kolínští draci

Další datum, na které byste neměli zapoměnout je 28. července a 4. srpna, kdy se vydáte po stopách Tajemství kolínských draků a další pověsti. Nakonec ve dnech 11., 18. a 25. srpna na vás čekají Lichožrouti aneb ponožky stokrát jinak

Větší skupinky se prosím hlaste na mertova@muzeukolin.cz nebo na tel. 702 194 297.

Muzeum dětem