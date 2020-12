Jelikož se opravují vnitřní prostory Kulturního střediska v Pečkách, kde má Minigolfclub Pečky klubovnu, nemáme teplé místo na trénování a tak trénujeme venku na našem minigolfovém hřišti.

Minigolfisté z Peček stále trénují | Foto: Věra Šuková

Počasí nám zatím přeje a tak hodina tréninku se dá vydržet. Trénujeme každé pondělí od 14 do 15 hodin. Toto pondělí si hráči vyzkoušeli několik drah a pak se hrálo co eso, to mandarinka či banán. Hned byla jiná motivace a velká snaha uspět. Nakonec každý hráč uspěl na některé dráze. Příští pondělí bude poslední vánoční trénink a pak se uvidíme až v novém roce.