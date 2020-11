Nejenže se v nejvyšší výkonnostní kategorii probojovaly naše juniorky Judita Hájková, Kateřina Svítilová a Ludmila Rosenbaumová a kadetka Hana Lee do semifinále, ale zejména závodnice ve výkonnostních kategoriích B a C udělaly našemu klubu největší radost. Čtyřem z nich se podařilo postoupit do finále a díky nim přibyly do klubové sbírky úspěchů také dva cenné kovy. Bronzovou medaili vybojovala kadetka B – Michaela Baštecká a mezinárodní zlato do své sbírky úspěchů přidala kadetka C – Marie Bulíčková. V konkurencí nabité kategorii (USA, Filipíny, Řecko, Rusko, …) obsadila naše mladší žákyně B Irena Lee šesté místo a kadetka C Klára Bulíčková krásné 5. místo.

Přinášíme Vám rozhovor s vítězkou kategorie KADETI C – zlatou medailistkou Marií Bulíčkovou:

Gratulujeme ke zlaté medaili. Jaký jsi měla pocit, když ses umístila na prvním místě?

Moje pocity byly nejprve smíšené, o vítězství jsem se dozvěděla až druhý den ráno po závodě. Když jsem ale konečně viděla výsledkovou listinu, tak převládla radost a nadšení.

Vysvětlíš nám to?

Původně jsem totiž skončila druhá, ale po diskvalifikaci vítězky z Ruska, jsem se posunula na první místo.

Proč došlo k té diskvalifikaci?

Ruská závodnice nastoupila o dvě výkonnostní kategorie níže, což se nesmí. Oblékli jí modročervený pásek místo černého a přihlásili ji do nižší kategorie. Někdo ale zjistil, že ve skutečnosti má už mistrovský stupeň, tedy černý pásek a měla tedy startovat v nejvyšší výkonnostní kategorii A. Bylo to od ruského týmu velice nesportovní a jsem ráda, že jim to neprošlo.

Popíšeš nám závody a jejich průběh?

Byly to on-line otevřené mezinárodní taekwondo závody pořádané v Dánsku, zúčastnilo se jich přes 560 závodníků z celého světa. Závodilo se v poomsae, což jsou technické sestavy. Protože se na závodech v sestavách může hodnotit výkon jednotlivce, je možno závodit on-line. Není potřeba přímého kontaktu se soupeřem. Před závodem se odešle závodní video, které soutěžící natočí se svým trenérem či sám na místě, kde to je možné, a to buď venku, nebo někde doma. Poté se video odešle organizátorům a v den závodu dostanou rozhodčí přístup k videu, to ohodnotí z pohodlí svého domova a závodníci i diváci vše vidí on-line na YouTube.

Jak takové hodnocení vypadá?

Video na tomto turnaji hodnotilo 6 rozhodčích, přičemž dvě nejvyšší a nejnižší známky se škrtaly. Výsledná známka je tvořena průměrem bodů za správnost provedení technik během celé sestavy a za prezentaci. Já jsem šla ve finále na řadu druhá, protože jsem do finále postoupila ze 7. místa v semifinále. Postupovalo nás celkem osm. Většina soupeřek šla na řadu až po mně, já jsem po svých sestavách byla průběžně první a napjatě jsem sledovala známky svých soupeřek a přála jsem si, aby ty moje známky byly vyšší než jejich.

Takhle mi to vycházelo až do poslední závodnice, tou byla Ruska, když dostala za první sestavu vysoké známky, začala jsem se smiřovat s tím, že skončím až druhá a svoji první zlatou medaili z mezinárodního závodu nezískám. V průběhu odpoledne se někde na Facebooku objevila informace o tom, že Rusku diskvalifikovali, my jsme tu informaci nezachytili, tak jsme museli čekat až na oficiální výsledky do druhého dne, proto jsem se o svém vítězství dozvěděla až následující ráno.

Jak teď trénujete?

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vládním opatřením nám není umožněn ani omezený trénink, a to dokonce ani venku. To považuji za nesprávné, protože strávit celý den při on-line školní výuce u počítače koukáním do monitoru není vůbec zdravé a všichni, kdo takto studujeme, potřebujeme pohyb. Vyřešili jsme to alespoň tak, že každé odpoledne s ostatními závodníky a s naším mistrem cvičíme přes kameru každý u sebe doma. Je to potřeba, protože naši reprezentanti nejvyšší výkonnostní kategorie se zanedlouho zúčastní on-line mistrovství světa, které bude pořádáno Jižní Koreou.

Jaké máš sportovní plány do budoucna?

Za dva roky bych se ráda viděla na MS v taekwondo poomsae, které se bude odehrávat v dubnu 2022 v Jižní Koreji. Do té doby musím jednak hodně trénovat, a hlavně se postupně dopracovat na černý mistrovský pásek. To znamená, že musím ještě udělat 4 zkoušky na vyšší stupně, což budu mít jen tak tak, protože jsou na to striktní pravidla daná Českým svazem taekwondo. Ale ze všeho nejdůležitější je, abych byla sama schopná vidět své chyby na svém cvičení a ty opravovat a tím se neustále zlepšovat. Také musím postoupit z Centra talentované mládeže, kde jsem momentálně zařazena jako člen reprezentace C, do reprezentace A, což bude dlouhá a složitá cesta.

Co bys nám řekla na závěr?

Chtěla bych poděkovat svému mistru Lee Youn Jae za tréninkovou přípravu a Centru talentované mládeže za to, že mě na závody nominoval a Českému svazu taekwondo za řešení organizačních a finančních záležitostí. Bez jejich pomoci by nikdo z nás závodníků na sportovní úspěchy nedosáhl.

Děkujeme za rozhovor a přejeme spoustu dalších úspěchů!

Kateřina Pešková, TAEHAN