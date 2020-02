/FOTOGALERIE/ Culture Promotes Teaching and Learning - to je název projektu Erasmus+, ve kterém se 5. Základní škola v Kolíně stala v letech 2019 - 2021 koordinátory. Našimi projektovými partnery se staly základní školy z Itálie, Turecka, Slovenské republiky a Bulharska. Projektové aktivity budou zahrnovat sdílení národních legend a mýtů, prezentaci umění a umělců zúčastněných států a seznámení se s kulturními tradicemi partnerských zemí.

Mezinárodní projekt Erasmus+ aneb Pětce úsměv sluší i v zahraničí! | Foto: Martina Hořejšová

První mobility v turecké Antalyi se zúčastnilo oět žáků a tři pedagogové. Zúčastnění žáci úspěšně představili naši zemi, město i školu. Téma mobility znělo Who is your national hero? žáci představili výsledek celoškolního projektu s názvem Kdo je náš národní hrdina? Přivezli jsme animace, e-book a interaktivní kvíz Kahoot, posílili dovednosti v oblasti digitálních technologií, komunikace v anglickém jazyce a týmové spolupráce.