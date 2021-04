Taekwondisté kolínského Taehanu pilně trénují i ve ztížených online podmínkách a sklízí díky tomu zahraniční úspěchy. Po třech medailích z únorového mezinárodního turnaje to na březnovém Belgian Open Poomsae 2021 cinklo hned čtyřikrát. I tyto závody v technických sestavách poomsae probíhaly v online prostředí.

Judita Hájková, Irena a Hana Lee | Foto: Taehan

Zúčastnilo se jich 647 závodníků z 50 zemí celého světa. Z našeho klubu do dění turnaje v rámci české reprezentace zasáhlo hned sedm talentů, kteří pod vedením mistra Lee za přísných hygienických podmínek natočili své závodní sestavy na videa a od 19. do 21. března sledovali, jak jejich výkony hodnotí mezinárodní rozhodčí. V pátek probíhala eliminační kola turnaje, ze kterých se těsně neprobojovaly naše seniorky do 30 let A.