V nejstarší věkové skupině středoškolských dětí budou kraj reprezentovat studenti z OA Kolín IV a SOŠ Dubno u Příbrami.

Všechny tyto týmy prošly jako jedni z nejlepších jak školními koly, tak následnými okresními a krajskými kláními. Velké finále je čeká koncem dubna, kdy se rozhodne o celkovém vítězi Soutěže finanční gramotnost. „Dostat se takhle daleko je úctyhodný výkon. V soutěži byly tisíce dětí z celkem 258 škol. Ti, kdo se probojovali do finále, jsou skutečně nejlepší,“ vyzdvihuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, která soutěž spolu s organizací METODICA připravuje.

Projekt mapuje úroveň finanční gramotnosti českých dětí už desátým rokem. V současné době se zaměřuje hlavně na teoretické znalosti. „Děti jsme v prvním kole prověřovaly pomocí testů. V dalším už si musely poradit i s přípravou videa či prezentace na zadané téma,“ popisuje Marta Gellová.

Od příštího roku by se soutěž mohla od základů proměnit, a to díky Abecedě peněz, která je nově jejím hlavním partnerem. „Abeceda peněz je největší program finančního vzdělávání u nás a výuce dětí se intenzivně věnujeme už několik let. Stavíme na hravosti, praktických zkušenostech a zábavě. A budeme moc rádi, když tento přístup postupně prolne i celou Soutěž finanční gramotnost,“ vysvětluje David Hubáček z České spořitelny, která projekt realizuje. Děti by podle něj mohly v dalších ročnících řešit v rámci soutěže praktické projekty, konzultovat své kroky se skutečnými finančními poradci a třeba i veřejně prezentovat výsledky své práce.

Základy správného hospodaření vštípila Abeceda peněz za poslední 3 roky přibližně 50 tisícům školáků. To je zhruba 1,5 tisíce dětí za měsíc. Jen za březen letošního roku jejími kurzy prošly 4 tisíce dětí. A stejně intenzivně pojede program i v dalších měsících. „Jsme rádi, že jsme našli cestu, jak přetíženým učitelům i rodičům ulevit,“ říká David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz realizuje.

Dětem pomáhají videa, hry i vlastní e-shopy

Generace současných školáků přijala online výuku finanční gramotnosti zcela bez výhrad. Nejmenší děti si kromě her užívají třeba exkurzi v zákulisí banky. „S přípravou videa, které děti bankou provází, jsme si opravdu vyhráli. Je vtipné, napínavé a přitom nabité informacemi,“ vysvětluje David Hubáček.

Žáci ve čtvrtých třídách mají mnohdy poprvé možnost proniknout do prostředí podnikání a e-shopů, učí se chápat souvislosti mezi příjmy a výdaji, dělat jednoduché finanční plány i kalkulace cen zboží.

Středoškoláci si základy finanční gramotnosti vštěpují prostřednictvím originální počítačové hry Tajuplná cesta. „Učení pomocí hry musí bavit snad každého. Tajuplná cesta určitě velice pomohla mnoha lidem začít se orientovat v oblasti financí a možná jim bude zachraňovat krk i v pozdějším životě. Hra byla velice pěkná, děj vtáhnul diváky a tvůrci by se nemuseli stydět ani v konkurenci těch nejlepších studií vytvářejících hry,“ chválí si Jan Urban, jeden z tisíců středoškoláků, který se Tajuplné cesty zúčastnil.

Autor: Marta Vokurková