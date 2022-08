Všichni účastníci se rozdělili do šesti družstev s názvy týmů NBA (Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors) a po vzoru zámořské basketbalové soutěže absolvovali nejprve boje v základní části a poté následovalo play-off, které bylo vyvrcholením týdenního soupeření. Jednotlivé týmy plnily úkoly dle tzv. olympiád (střelecká, vodní, vědomostní, umělecká, netradiční sporty..), ze kterých získávaly body do výsledkové listiny, důležité pro konečné hodnocení.

Dále se soutěžilo v různých sportech, fotbal, baseball, plážová házená a samozřejmě také basketbal. Ale to nebylo ještě zdaleka vše. Součástí celotáborové hry byly i noční či denní bojovka, Stezka smrti (nebojte, to je jen strašidelný název) a mnoho dalších soutěží. Celá hra byla protkána legendou o „Hledání kopí osudu“.

Prezident klubu BC Kolín Martin Buřič, který je základní hybnou silou celotáborového dění, totiž dbá na to, aby se basketbalová mládež věnovala i jiné činnosti než jen té sportovní a vymýšlí ideovou náplň, jednotlivé hry i etapy celotáborovky. V tomto duchu se všichni účastníci přenesli v čase i prostoru do oblasti Malé Asie a absolvovali pouť od vzniku křesťanství až po současnost. Vítěz může být jen jeden a na konci se radoval tým Los Angeles Lakers v sestavě Vojtěch Sýkora, Radim Konývka, Markéta Pithartová, Eliška Vomáčková, Sára Franzová, Jiří Kampe, Matěj Chobot, Adam Bukovský.

Že se při soutěžení o putovní pohár, do kterého Medvědí mládež dá všechny své síly a schopnosti, může sem tam něco přihodit, je snad každému jasné. Na to, aby žádná bolístka nikoho moc dlouho neomezovala, dohlížely dvě zdravotnice, Linda Franzová a Leona Mikešková a byly připraveny kdykoliv pomoci pilulkou, náplastí, obvazem, či jen pohlazením nebo vlídným slovem. Motivaci všem účastníkům dodávala přítomnost mladých hráčů A týmu, Lukáše Kosíka, Tomáše Merty, Lukáše Vacka. Sami v dětství několik basketbalových táborů absolvovali a pro děti byli názorným příkladem, jak se dá poctivou prací probojovat až do Kooperativa NBL.

Vedení BC Kolín připravilo pro všechny účastníky ještě jedno překvapení. Ceny nejlepším totiž předával kapitán „Áčka“ Adam Číž. Na závěr se sluší poděkovat všem organizátorům. Vedle hlavního strůjce Martina Buřiče se na chodu tábora podíleli generální manažer Miroslav Sodoma, Lucie Vetorová, David Machač, Filip Rytina, Zdeněk Žiško, Kateřina Macháčková, Petr Rylich, Jan Pacák, Michal Vlček, David Vetor, Lukáš Sychra, Martin Platzer, Jiří Horáček, Kryštof Nemčok, Tereza Vodičková a Jan Platzer.

Týden plný soutěžení, her a smíchu utekl jako voda. Krásné vzpomínky zůstanou všem. A ten kdo nevyhrál? Nevadí, příští rok to přece může být úplně jinak.

