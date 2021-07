/FOTOGALERIE/ Jak se česal len? Co se vyrábí z mléka? Jak vznikne kvásek? K čemu sloužil cep? Kam se sypala pracharanda? Z čeho se vyráběly došky? To a mnohem více se dozvíte již toto léto ve skanzenu.

Řemeslné pohádkové léto ve skanzenu v Kouřimi | Foto: Petr Tyc

Přijďte se i s dětmi dozvědět, jak se dříve lidem žilo na české vesnici a vyzkoušet si některé z jejich povinností a všedních radostí. A na co se můžete těšit? Samozřejmě na skanzen plný her, poznávací hru s využitím QR kódů, notýsek s množstvím informací a úkolů a mnoho dalšího. Přijďte od července do konce srpna, otevřeno bude úterý - neděle 10 -18 hodin.