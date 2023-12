/FOTOGALERIE/ Jedním z nejkrásnějších dnů v krakovanské mateřské škole se stala středa 20. prosince. Konala se vánoční nadílka také došlo k slavnostnímu ukončení pětitýdenní čtenářské pregramotnosti „Mami, tati, pojďme si číst“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kdy rodiče četli dětem poučné knihy z nakladatelství Advent - Orion.

Ze slavnostního ukončení pětitýdenní čtenářské pregramotnosti „Mami, tati, pojďme si číst“ v Mateřské škole v Krakovanech: aby dětí získaly svou první kouzelnou knihu, musely samostatně přijít, pozdravit a představit se. | Foto: se svolením MŠ Krakovany

Tuto aktivitu si nenechala ujít ani starostka Martina Kopencová, a když slyšela děti, jak nádherně zpívají píseň Kniha je náš dobrý kamarád, i její srdce plesalo radostí. Všem se tajil dech, jak všechny děti hlasitě a krásně notovaly.

Zástupkyně ředitelky Zuzana Kasalová se svým týmem si dala záležet i na výzdobě školky. Nápis na dveřích prozrazoval, že se jedná o mimořádnou aktivitu dětí se svými rodiči, a chodbu zdobily jejich společné obrázky.

Po úvodní písničce děti vyslechly, a některé i s otevřenou pusou a napnutýma očima, příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život, a dozvěděly se, že každá kniha je kouzelná a obsahuje v sobě nějaké poučení. A pokud se budou těmi radami řídit, změní se i jejich život. Pak viděly největší knihu – šest metrů dlouhou a také nejmenší, a nastal hlasitý srdečný smích.

Děti se pak již těšily na svou první „kouzelnou“ knihu, kterou jim věnovala ZŠ a MŠ Krakovany pro vzpomínku na dětská léta v mateřince. Menší kluci a holky obdržely knihu Kocourek se vrací a ti větší dostali knihu Ariščina dobrodružství. A už se zase těšili, jak jim budou doma rodiče číst a o příbězích si povídat.

Ovšem než knihu děti dostaly, neměly to tak jednoduché. Musely přijít, pozdravit, podat ruku, podívat se do očí a představit se. A teprve pak mohly přejít ke starostce Martině Kopencové pro dárek. Pokud by ale nepoděkovaly, nic by neměly, a tak bylo velmi krásné pozorovat, jak se všechny děti na tato základní pravidla soustředily – a zvládly to všechny. Potom už ze zvědavosti publikacemi listovaly a některé dokonce předstíraly, že již čtou. Následovalo ještě společné focení na památku a potom se všichni rozešli do svých tříd, kde pokračovala příprava na klidný vánoční čas.

Velké poděkování za obětavou práci patří zástupkyni ředitelky Zuzaně Kasalové a celému jejímu učitelskému týmu, stejně jako rodičům, kteří se se svými dětmi aktivity zúčastnili, protože bez nich by to prostě nebylo ono.