/FOTOGALERIE, VIDEO/ Myslíte si, že „čarodějnice" jsou nevázaným svátkem, kdy se lidé sejdou u ohně, opékají špekáčky, popíjejí lahodný mok a vůbec se veselí? Nyní možná. V minulosti to však bylo úplně jinak. Lidé se opravdu báli čarodějnic. A protože noc z konce dubna na začátek května byla obzvlášť příznivá jejich rejdům, snažili se zabezpečit sebe i svá hospodářství před uhranutím.

Z národopisného pořadu Před filipojakubskou nocí v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. | Foto: Jolana Nováková

Jak to dělali? Přijďte si o tom vyslechnout povídání do skanzenu v Kouřimi v neděli 30. dubna od 10 do 16 hodin při národopisném pořadu Před filipojakubskou nocí. Ten uvede zajímavé přednášky profesora Jaroslava Čechury na téma „Valpuržina noc - sabat čarodějnic" a etnografa Pavla Bureše, krerý se v besedě bude zabývat tématem „Pověrečné praktiky a ochranná magie v lidovém stavitelství".

Kromě přednášek se návštěvníci mohou těšit i na komentované prohlídky skanzenu s ředitelem muzea a historikem Vladimírem Rišlinkem, na rukodělné dílny, rámusení proti čarodějnicím či dětské vesnické hry. Podrobný časový harmonogram najdete ZDE.

Zdroj: Youtube

Vstupné na národopisné pořady činí: základní 200 korun, snížené 90 korun, rodinné 490 korun.

Jolana Nováková