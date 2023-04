/FOTOGALERIE/ Postní období skončilo a nastaly Velikonoce. Ty nejsou jen o pomlázce, kuřátkách a zajíčcích, lidová tradice vycházela z pohanského vítání jara, ale silně byla ovlivněna i církevními vlivy. V kouřimském skanzenu pro návštěvníky připravili několik zajímavých pořadů. Otevřeno bude vždy od 10 do 16 hodin.

Bílá sobota v kouřimském skanzenu. | Foto: Václav Šolta

Během národopisných pořadů se mohou seznámit s pozapomenutými lidovými obyčeji, shlédnou pašijovou hru, připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, ukázky přípravy tradičních pokrmů a hospodáři a hospodyně v chalupách návštěvníkům povypráví o životě a zvyklostech našich předků. Vstupné na národopisné pořady: základní 200 korun, snížené 90 korun, rodinné 490 korun.

Velikonoční pozvánka do skanzenu v Kouřimi.Zdroj: Muzeum lidových staveb v KouřimiVelikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi



pátek 7. dubna - Velký pátek - rukodělné dílny zdobení vajec a pletení pomlázek pro děti i dospělé (standardní vstupné)



sobota 8. dubna - Bílá sobota - národopisný pořad



neděle 9. dubna - Boží hod velikonoční - národopisný pořad



Prohlídky kostela sv. Štěpána a zvonice v Kouřimi: neděle 9. dubna od 13.00 do 17.00 hodin, pondělí 10. dubna od 10.00 do 17.00 hodin

Do neděle 16. dubna budou v jednotlivých chalupách vystaveny tématické instalace zaměřené na dobu postní a velikonoční. Otevřeno je v pátek, sobotu a neděli, vždy od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si mohou skanzen projít sami, případně s aplikací SmartGuide, nebo využít nabídky průvodcovské služby. Ta je v ceně standardního vstupného: základní 110 korun, snížené 50 korun, rodinné 270 korun.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se tam zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Jolana Nováková