/FOTOGALERIE, VIDEO/ Okouzlily vás perlové ozdoby z Poniklé? Nejde jen o nějaké navlékání korálků. Foukání skleněných perlí a výroba perličkových vánočních ozdob má v Poniklé tradici už od roku 1902. V roce 2020 byl dokonce způsob, jakým se perličkové ozdoby vyrábějí, zapsán na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Dílna perličkových ozdob z Poniklé v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. | Foto: Jolana Nováková

Perlařské řemeslo z Krkonoš se tak zařadilo mezi jedinečné dovednosti celého světa a jejich ozdoby tak i v současnosti dýchají historií. V kouřimském skanzenu se v sobotu 9. prosince mají návštěvníci možnost s perličkovými ozdobami seznámit „na vlastní kůži“. V chalupě ze Strašic bude připravena dílna, kde si lze podle návodu a pod vedením zkušené lektorky tradiční ozdobu vytvořit.

Není třeba se přihlašovat předem. Dílna bude otevřena od 10 do 16 hodin. Cena jedné ozdoby činí od 100 korun (zatímco vstupné do skanzenu lze platit kartou, v dílně to možné není, je potřeba mít s sebou hotovost). Návštěvníci vybavení hrnečkem se mohou těšit i na bylinkový čaj, který bude pro vyrábějící k dispozici.

