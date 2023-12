Skanzen v Kouřimi připomene obyčeje na českém venkově od prosince do Tří králů

/FOTOGALERIE, VIDEO/ V době adventu a vánočních svátků se mohou návštěvníci kouřimského skanzenu od pátku 1. prosince do soboty 30. prosince přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů.

Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. | Foto: se svolením Muzea lidových staveb v Kouřimi

Instalace v chalupě z Budče přiblíží atmosféru přástek s tradičním pohoštěním, různé způsoby věštění a tajemné obchůzky maškar - Barborek, Ambrože a Lucek. Světnice domku z Krchleb nabídne tradici mikulášské nadílky. V rychtě z Bradlecké Lhoty se lze přenést do doby vlastních vánočních svátků. Nechybí svátečně vyzdobená světnice s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď. Ve světnici statku z Týřovic oživí tradice vánočního koledování, zejména obchůzek sv. Tří králů. Instalace v domě z Jílového - Kamenné seznámí s nyní téměř zapomenutými adventními a vánočními obyčeji původního německého obyvatelstva v Podkrušnohoří. Zimní národopisné pořady V rámci tří zimních národopisných pořadů návštěvníci skanzenu zažijí rekonstrukce adventních a vánočních obyčejů, výklad hospodářů a hospodyň v chalupách a rukodělné a výtvarné dílny nejen pro děti. Pozvánka na advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.Zdroj: se svolením Muzea lidových staveb v Kouřimi Svatomikulášská obchůzka (neděle 3. prosince): Družina svatého Mikuláše a nadílka pro děti (rodiče mohou přinést balíček pro svého potomka, ale malou drobnost dostanou všichni návštěvníci), obchůzka mlčenlivých Barborek, svatý Ambrož u zvoničky. Povídání o adventních postavách a o vánočních zvycích. Dílna čertů ze sušeného ovoce, dílna mikulášské metličky a máčených svíček z včelího vosku. Pečení a zdobení perníčků, pečení tradičního figurálního pečiva - „pánů", bylinářství… Adventní neděle (neděle 17. prosince): Barokní roráte, aneb Radostné zpěvy adventní - společné zpívání s Michaelem Pospíšilem a vyprávění o hudbě v adventní době. Obchůzky tajemných Lucek a strašlivé Perchty. Dílny vonných františků, ozdob ze skleněných perel, vánočních řetězů, sněhových hubinek a slaměných ozdob. Pečení škvarkového cukroví a vaření muziky. Povídání o adventních a vánočních zvycích. Zdroj: Youtube Tříkrálová koleda (sobota 6. ledna): Rekonstrukce Tříkrálové kolední hry. Pečení svátečních oplatek. Dílny vonných františků, slaměných ozdob, ozdob ze skleněných perel a tradiční technika podmalba na skle. Dílna svíček z včelího vosku, výroba fanfrnochu. Přadleny a přástky. Povídání o novoročních a tříkrálových obyčejích. Kdy: pátek 1. prosince až neděle 7. ledna

