Třikrát za den projde skanzenem dožínkový průvod. U sochy sv. Donáta se ženci pomodlí ke svému patronovi – ochránci před bleskem a bouřkou. Nejkrásnější žnečka předá rychtáři dožínkový věnec.

Celodenně 10 až 18 hodin:

Prohlídka muzea - momentálně probíhá výstava „Od Markéty k Matičkám“, pracovníci muzea v dobovém oblečení hospodářů k ní podají odborný výklad.

Sečení obilí - návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si, jak namáhavé bylo ruční sečení obilí a vázání povřísel.

Povídání o lidových tradicích letního období, o lidových písních, o venkovské slavnostní tabuli, o obilí a polních plodinách

K vidění bude práce na původním tkalcovském stavu z 18. století.

Nebude chybět tradiční občerstvení podávané ve starobylé hospodě zvané Šperkovna.

Řemeslné dílny:

Příprava a pečení chlebánků a buchet bude probíhat pod vedením lektorky Ivy Válkové.

V historické kovárně bude pracovat mistr Zdeněk Grausam, děti i dospělí si budou moci s jeho pomocí ukovat hřebík.

Nejen pro děti je připravena dílna na výrobu slaměných ozdob dožínkových věnců s Alenou Samohýlovou a Markétou Bartákovou -držitelkou titulu Nositel tradice lidových řemesel.



Vstupné: základní 200 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 490 Kč.

Otvírací doba: 10 – 18 hodin

Zvyky dožínkových slavností

Důležitou roli při dožínkách hrálo odvážení posledního snopu obilí, předávání dožínkového věnce majiteli statku a následná hostina ženců a žneček. Obyčeje vykonávané s posledním snopem a věncem vycházejí z magického základu. Poslední snop se nazýval baba, žebrák, nevěsta nebo starý a ženci ho vezli na poslední fůře obilí, postavený klasy vzhůru, ozdobený květinami, pentlemi nebo jeřabinami. Snop měl být co největší a nejtěžší, aby taková byla i úroda v následujícím roce. Poslední snop byl zdrojem zábavy, ženci ho někdy strojili do mužských nebo ženských šatů, tančilo se s ním i kolem něj. Poté se stavěl ve stodole na čestné místo a mlátil se jako poslední. Vymlácené zrno z něj se uschovávalo na příští rok do setí, kvůli víře v jeho další zmnožení.

Dožínkový věnec rovněž hrál důležitou roli, byl předáván hospodáři a tvořil jádro celé slavnosti. Uchovával se do Vánoc nebo do příštích žní zavěšen v komoře nebo v síni. Zrno z věnce mělo pomoci reprodukovat úrodu z předcházejícího roku, na Štědrý den se jím krmily slepice, aby dobře nesly, krávy, aby dobře dojily a také se užívalo jako léčivo při nemocech dobytka. Při dožínkách věnec nesla obvykle ta nejpěknější a nejvýřečnější žnečka, která když ho přinášela k hospodáři, hospodyně ji pokropila vodou, aby obilí bylo čisté. Předávání věnce doprovázely verše a vinše, ve kterých se děkovalo Bohu za úrodu a dělníkům za odvedenou práci.

Bezprostředně po žatvě se konala dožínková hostina, kde se podávaly různé pokrmy podle kraje a také zámožnosti hospodáře. K těmto pokrmům patřily například tvarůžky, kaše, omáčky, drůbeží polévka, vařená slepice, nebo pečené maso s chlebem. Mezi nejoblíbenější nápoje patřilo pivo a kořalka. V některých krajích se při dožínkách obřadně zabíjel kohout.