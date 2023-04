Nejstarší středověké sochařské dílo objevené v Čechách vystavili v Kouřimi

/FOTOGALERIE/ Výstava Tváře dávného Kouřimska zavede návštěvníky Muzea Kouřimska v Kouřimi do období raného středověku, kdy se moc, bohatství, síla a prestiž kouřimských vládců mohla měřit s kýmkoliv - i s pražskými Přemyslovci. Zájemci mohou poznat počátky významu zdejšího regionu, i to, co následovalo po pádu Staré Kouřimi.

Z komentované prohlídky výstavy Tváře dávné Kouřimi v Muzeum Kouřimska v Kouřimi. | Foto: se svolením Muzea Kouřimska v Kouřimi

Název výstavy odkazuje na hlavní exponát, takzvaný Kouřimský idol, nejstarší středověké sochařské dílo objevené v Čechách. Jeho deset tajemných tváří i na návštěvníky pohlédne přes propast věků jako němí svědkové slavné epochy dávného Kouřimska. V úterý se uskutečnilo zpestření výstavy v podobě komentované prohlídky. Samotná expozice bude k vidění do neděle 29. dubna. Jolana Nováková