Pánové jsou na této scéně vážení, tedy nikdo nemohl očekávat (a ani neočekával) tzv. "patlaniny" typu zelená kočička s dvěma zoubky, co ani není poznat.

Zadání znělo jasně: "Ať se to líbí dětem a ať je to (alespoň trochu) motivuje k tomu, vzít si tužku do ruky".

Je nutno podotknout, že výsledek se povedl nad očekávání dobře. Každý ze silné trojce umělců pojmul svou stranu jinak. Aniž by se pánové předem domlouvali, všechny tři "majstrštyky" dokonale ladí k původní modré barvě kostky.

Jak to dopadlo?

Jednu ze stran nově zdobí realistická malba od ProroKa. Ten na ní zachytil 78letého prodejce balónků Carla Fredricksena ze dojemné pohádky Vzhůru do oblak.

Druhou stranu Oliver Heller věnoval jako poctu lezci a čtyřnásobnému mistrovi světa světa Adamu Ondrovi s krásným citátem: "If you´re scared to fall, you´ll never fly…" ("Pokud se bojíš spadnout, nikdy nebudeš létat..").

Díky poslední ze stran chtěl Jirka Dosy Doss rozvinout dětskou představivost. Jak, ptáte se? Svou abstraktní krajinkou.

Díky těmhle klukům je ale Sokolská Zahrada o poznání krásnější, díky!

Autor: Zdeněk Nedohnal